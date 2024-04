São Paulo desencanta no fim e vence o Cobresal pela Libertadores

André Silva e Calleri marcam no MorumBIS e sacramentam primeira vitória do Tricolor Paulista no torneio continental

Depois do revés na estreia, o São Paulo acertou a trave duas vezes, mas André Silva abriu o placar no fim, enquanto Calleri ampliou o marcador. Assim, os comandados de Tiago Carpini venceram o Cobresal por 2 a 0 no MorumBIS e conquistaram a primeira vitória pelo Grupo B da Libertadores. Com o resultado, o Tricolor Paulista soma 3 pontos, atrás do líder da chave no momento, o Talleres, da Argentina.

Na próxima rodada, o tricolor Paulista mede forças com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, dia 25, às 21h (de Brasília). Além disso, os comandados de Thiago Carpini terão as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Cobresal, por sua vez, encara o Talleres, no Municipal de Calama, no mesmo dia, porém às 19h (de Brasília).