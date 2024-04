Rival do São Paulo, Cobresal ainda não venceu em 2024

O São Paulo encara o Cobresal nesta quarta-feira (10), às 21h30, no MorumBIS, pela segunda rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. Com uma derrota na estreia, o Tricolor precisa vencer o embate para seguir vivo na competição. Para isso, os brasileiros contam com o retrospecto recente ruim dos chilenos, que não venceram nenhuma partida no ano até aqui.





Vice-campeão do Campeonato Chileno de 2023, o Cobresal segura a lanterna do torneio na atual edição, com apenas dois pontos somados em sete partidas. São cinco derrotas e dois empates até aqui. Pela Libertadores, a equipe empatou com o Barcelona-EQU por 1 a 1 e somou apenas um ponto.