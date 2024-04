Rafael revela que pretende se aposentar no fim de 2024: ‘Não vou mudar de ideia’

Lateral do Botafogo afirma que as lesões frequentes contribuíram para decisão. Jogador pretende continuar trabalhando com futebol Crédito: Jogada 10

O Botafogo terá uma perda importante no fim desta temporada. Afinal, Rafael, lateral-direito de 33 anos, pretende se aposentar dos gramados em dezembro de 2024. O jogador afirma que as lesões frequentes contribuíram para sua decisão. "No final do ano eu paro, não vou mudar de ideia. Posso ser campeão, ser o melhor lateral do Brasileiro, que, ainda sim, eu vou parar. As lesões foram muito parte do motivo. Tive crise de ansiedade, muita coisa aconteceu… Em casa mesmo, você começa a ser de um jeito que você não é. Eu estava até perto de parar no final do ano, mas não quero parar desse jeito. Quero jogar e terminar bem, física e mentalmente. É muito difícil, porque essas lesões vão te minando", disse Rafael ao Botafogo Podcast.

LEIA MAIS: LDU x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem Futuro de Rafael Em seguida, Rafael revelou seus planos para 2025. O lateral-direito, dessa forma, confirmou que pretende continuar trabalhando com futebol. “Vou trabalhar com futebol ainda, quem sabe até aqui com vocês (risos). Eu já fiz alguns cursos de gestão esportiva. Já pensei em ser técnico, mas a minha esposa fala “vai ficar mais longe de casa do que já fica agora, está maluco”. Então, realmente eu vou deixar a vida me levar, não vou mentir. Vou deixar seguir, vamos ver como vai ser. Graças a Deus, eu falo várias línguas também, o que já ajuda”, completou Rafael.