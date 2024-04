Palmeiras x Liverpool-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão enfrenta os uruguaios nesta quinta-feira, no Allianz Parque, buscando a primeira vitória da equipe na Libertadores-2024

Em seu primeiro compromisso como mandante na Libertadores-2024, o Palmeiras recebe o Liverpool-URU nesta quinta-feira (11), às 21h, no Allianz Parque. O jogo vale pela segunda rodada do Grupo F. Na estreia, o Verdão empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, em Buenos Aires.

O mesmo placar ocorreu no primeiro embate do time uruguaio, que enfrentou o Independiente Del Valle, do Equador na rodada de abertura.