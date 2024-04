Palmeiras terá que jogar em Barueri no início do Brasileirão

O Verdão não terá o Allianz disponível nos duelos contra o Internacional (2ª rodada), o Athletico-PR (6ª rodada) e Vasco (8ª rodada). Afinal, durante estas partidas, o estádio palestrino vai receber shows do Jonas Brothers, Louis Tomlinson e Andrea Bocelli.

O Palmeiras vai reencontrar um velho conhecido no início do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Verdão não poderá contar com o Allianz Parque em três partidas no começo do torneio nacional. Assim, os comandados de Abel Ferreira vão ter que mandar seus jogos na Arena Barueri.

A alteração do local das partidas já foi confirmada pela CBF. Uma única mudança de horário aconteceu no duelo contra o Internacional. O Palmeiras iria encarar o Colorado às 21h30, mas passou para as 20h. Neste ano, o Alviverde jogou um bom período em Barueri e teve um grande aproveitamento.

Afinal, ao todo, foram cinco jogos do Palmeiras em Barueri neste ano, com quatro vitórias e um empate durante o período. Além disso, o Verdão marcou 13 gols e sofreu apenas quatro. O time de Abel Ferreira venceu Ituano, Mirassol, Botafogo-SP e Ponte Preta, além de uma igualdade com o rival Corinthians. Um aproveitamento de 86,6%.

Contudo, mesmo com os bons resultados, o Palmeiras não se sentia totalmente em casa. O técnico Abel Ferreira constantemente criticava a Arena Barueri após os jogos. Além disso, os torcedores reclamavam da dificuldade de chegar ao estádio. Mesmo assim, a equipe será obrigada a voltar para o estádio neste começo de Brasileirão.