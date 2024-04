Maracanã: Textor rechaça Botafogo em proposta de licitação do Vasco

Duas razões explicam o veto do empresário ao nome do Glorioso na oferta cruz-maltina. Saiba quais!

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor não deixou o Vasco e a WTorre incluírem o Alvinegro na proposta de licitação pelo Maracanã, contra a dupla Fla-Flu. O proprietário norte-americano tem uma relação boa com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Ao magnata, portanto, não convém ficar do lado contrário ao rubro-negro nesta questão.

Consórcio do Vasco, o Maracanã para Todos citava, em carta, um documento comprobatório com a SAF do Botafogo, algo que não aconteceu. Houve um diálogo entre os dois clubes, porém, o molde deste negócio não avançou justamente por causa de John Textor. O Cruz-Maltino, no texto, afirmou que contava com o Glorioso, Santos e Brusque para ter um somatório de partidas na briga contra a concorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o site “ge”, a proposta do Vasco incluía a cessão de número de jogos do Alvinegro como mandante do Maracanã e ainda contemplava possível compartilhamento de “operação do equipamento”. A oferta do Vasco, aliás, contava com a aceitação do Botafogo em ser mandante em jogos do Maracanã.