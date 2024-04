Maracanã: Flamengo e Fluminense ficam em vantagem sobre o Vasco na licitação

Dupla Fla-Flu atinge 117 pontos, e Cruz-Maltino fica com 81. Arena 360 é desclassificada da disputa pela concessão de 20 anos do Maracanã

Uma das grandes discussões dos últimos meses no futebol carioca está perto do fim. Afinal, a dupla Flamengo e Fluminense largou em vantagem para assumir a concessão do Maracanã no processo de licitação, que tem previsão de finalização até o fim de maio.





Nesta quarta-feira, o Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou os documentos da segunda fase. Dessa forma, Fla e Flu ficaram em primeiro, enquanto o Vasco, que está junto com a WTorre, ficou em segundo. A Arena 360, de Brasília, ficou em terceiro e acabou desclassificada.