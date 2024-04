Liverpool x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar em busca da vaga entre os quatro melhores da Uefa Europa League 2023/24 . Afinal, nesta quinta-feira, o Liverpool recebe a Atalanta pelo jogo ida das quartas de final do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Anfield Road, às 16h (de Brasília).

Como chega o Liverpool

Após se classificarem em primeiro no Grupo E, os Reds não tomaram conhecimento do Sparta Praga nas oitavas de final. Afinal, com goleadas por 5 a 1 e 6 a 1, o time de Klopp se classificou com vitória por 11 a 2 no agregado. Agora, porém, a missão será mais difícil.

Como chega a Atalanta

Assim como o Liverpool, a Atalanta se classificou em primeiro na sua chave, o Grupo D. Nas oitavas, os italianos eliminaram o Sporting, que foi rival na primeira fase, com vitória de virada. Diante do favorito ao título, contudo, o time de Gasperini espera aprontar como em outros anos.

LIVERPOOL X ATALANTA

Uefa Europa League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de ida

Data e horário: 11/04/2024, 16h (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Kelleher; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Endo e Mac Allister; Salah, Gakpo (Darwin Núñez) e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

ATALANTA: Musso; Rafael Tolói, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri e Koopmeiners; Lookman e Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistentes: Mustafa Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

VAR: Alper Ulusoy (TUR)