Libra faz confraternização para celebrar acordo com a Globo

Dirigentes de clubes da Libra se encontram no Rio de Janeiro após assinatura de contrato com a Globo, válido até 2029

Um grupo de presidentes de clubes ligados à Libra realizou, nesta quarta-feira (10), um almoço em comemoração ao acordo assinado com a TV Globo. Válido de 2025 a 2029, o contrato de direitos de transmissão teve seus participantes topando a proposta da televisão. Assim, um restaurante na Zona Oeste do Rio de Janeiro presenciou a confraternização entre os dirigentes.

No encontro, estiveram os presidentes de Corinthians, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Apenas o Atlético Mineiro, que joga nesta quarta-feira pela Libertadores, não enviou representante. Da mesma forma, foram ao almoço o CEO da Libra, Silvio Matos, além dos sócios da Codajas Sports Kapital: Flavio Zveiter e Lawrence Magrath.

Embora o Corinthians não tenha chegado oficialmente a um acordo com a Libra, mas o secretário geral Vinícius Cascone esteve presente ao encontro. Por outro lado, Libra e Liga Forte União vão se encaminhando para uma conversa positiva para a formação da Liga. No encontro, membros da liga se mostraram positivos em relação à fundação do bloco, com clubes da Série A e da Série B do Brasileirão.