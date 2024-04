Leverkusen x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Lá se vão 41 jogos desde a última derrota do Bayer Leverkusen. Isso mesmo: o time está INVICTO na temporada 23/24 sob o comando de Xabi Alonso, com incríveis 36 vitórias e cinco empates.

O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+

As quartas de final da Liga Europa terão início nesta quinta-feira (11). E dois times “sensações” na temporada se encontram, às 16h (de Brasília). O Bayer Leverkusen, de Wirtz e companhia, recebe o West Ham, do brasileiro da Seleção Lucas Paquetá. O duelo é o de ida das quartas e acontece na BayArena, em Leverkusen.

Líder da Bundesliga, a equipe está em vias de conquistar o principal torneio alemão pela primeira vez em sua história. Como Bayern de Munique (vice) e Stuttgart (terceiro) só podem chegar a 78 pontos, o Leverkusen pode, assim, levantar o troféu em caso de vitória no fim de semana, contra o Werder Bremen, no domingo (14).

Em coletiva na véspera do duelo, Xabi Alonso garantiu que o goleiro Kovar será titular novamente. É ele quem vem agarrando nos jogos da Liga Europa, com Hradecky ficando no banco. O comandante revelou, aliás, que o time está “pronto” para o duelo contra os londrinos.

“Nós sabemos o que o West Ham pode fazer. Eles têm experiência europeia, foram campeões da Conference na última temporada. Nós queremos ir avançando. E amanhã (quinta) e na próxima semana em Londres nós teremos que jogar nosso próprio jogo. Estamos prontos”, avaliou.