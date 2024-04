Léo Ortiz deverá fazer estreia pelo Flamengo nesta quarta-feira; veja provável escalação

O Flamengo encara o Palestino (CHL) nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Libertadores 2024. E a principal novidade da equipe de Tite no Maracanã deverá ser a presença do zagueiro Léo Ortiz no time titular.





Contratado no início de março, o defensor ainda não entrou em campo desde que chegou ao Rubro-Negro, mas a espera está perto do fim. Afinal, de acordo com o “ge”, Léo Ortiz treinou ao lado de Léo Pereira e fará a dupla de zaga no Maracanã. Vale lembrar que Fabrício Bruno, titular da posição, vem numa sequência grande de jogos.