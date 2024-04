Governo francês descarta ameaça terrorista em confrontos pela Champions

O mundo do futebol recebeu com medo ameaças terroristas do Estado Islâmico, na última segunda (8). O grupo criminoso internacional divulgou uma arte na qual sugeria realizar ataque nos quatro estádios que receberiam os quatro jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Por conta disso, o governo francês ficou alerta e descartou qualquer comprovação de investidas dos extremistas. Especificamente, no Parque dos Príncipes, em Paris, palco do embate entre PSG e Barcelona, às 16h (de Brasília), nesta quarta-feira (10).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar disso, a porta-voz do governo local, Prisca Thevenot, ressaltou que as autoridades policiais francesas continuarão com postura de prevenção. Inclusive, vão seguir de prontidão caso ocorra algum episódio deste caráter.