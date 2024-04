Fortaleza sobra em campo e atropela o Potosí pela Sul-Americana

Com gols de Hércules, Lucero (2), Pikachu e Machuca, Leão do Pici vence por 5 a 0 e segue na liderança do Grupo D do torneio

Após o vice do Campeonato Cearense, o Fortaleza entrou em campo pela Sul-Americana e não tomou conhecimento do Nacional Potosí, no Castelão. Com gols de Hércules, Lucero (2), Yago Pikachu e Machuca, o Leão do Pici goleou a equipe boliviana por 5 a 0 e segue na liderança do Grupo D do torneio continental, com 6 pontos e 100% de aproveitamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na próxima rodada do torneio continental, o Tricolor mede forças com o tradicional Boca Juniors, dia 25, às 21h (de Brasília), no Castelão. Além disso, os comandados de Vojvoda terão pela frente três rodadas do Brasileirão e as quartas da Copa do Nordeste. O Nacional de Potosi, por sua vez, encara o time paraguaio, Sportivo Trinidense, no Defensores Del Chaco, dia 23, às 21h (de Brasília).