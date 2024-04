Flamengo x Palestino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após apenas empatar na estreia com o Millonarios, o Flamengo busca, nesta qurta-feira (10/4) a sua primeira vitória no Grupo E da Libertadores. E é muito favorito no duelo contra o chileno Palestino. O duelo vale pela segunda rodada e contará com a transmissão da Voz do Esporte. O início da cobertura será às 20h (de Brasília), com Aldo Luiz no comando. Ele também estará com a narração.

