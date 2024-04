Flamengo não perde jogos da Libertadores no Maracanã há cinco anos

O Flamengo vem obtendo bons números no Maracanã quando se trata de Libertadores. Afinal, os rubro-negros atualmente contam com 11 vitórias consecutivas no estádio. Além disso, a última derrota sofrida dentro de casa na competição aconteceu há cinco anos.

Flamengo e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (10/04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores. Sob comando de Tite, os jogadores rubro-negros vão defender uma invencibilidade longa dentro de casa na competição.

Flamengo x Peñarol

No dia 3 de abril de 2019, Flamengo e Peñarol se enfrentaram no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. Na época, os jogadores rubro-negros eram comandados por Abel Braga e viviam um momento conturbado na temporada.

O Peñarol venceu por 1 a 0, com gol de Lucas Viatri no fim do jogo. Na época, Gabigol, que atualmente é um ídolo histórico do Flamengo, foi expulso de campo após dar efetuar uma entrada dura no segundo tempo. O atacante disputava suas primeiras partidas pelo clube na temporada.