Flamengo joga para o gasto e vence o Palestino

Com golaço de Pedro e tento do estreante Leo Ortiz, Fla triunfa por 2 a 0. Mas faz jogo modorrento no segundo tempo e chega a levar sufoco

Nesta quarta-feira (10/4), pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, o Flamengo, como todos esperavam, venceu o frágil Palestino, do Chile. Mas o que o torcedor não esperava era o desempenho discreto do Rubro-Negro. O time fez 2 a 0 num rival que na rodada passada levou de 4 a 0 do Bolívar, em casa. Mas o Mengo desperdiçou chances no primeiro tempo e fez um segundo tempo bastante apagado. Pedro, no golaço no primeiro tempo, e o estreante Léo Ortiz, já no fim, fizeram os gols.

O Flamengo, com o resultado, vai aos quatro pontos, na liderança provisória. Já o Palestino é o lanterna, com zero. Bolívar (três pontos) e Millonaros (um ponto), mas que ainda jogam nesta quinta-feira, em La Paz, completam o grupo.

