Fernanda Bande, ex-BBB, prestigia o Flamengo no Maracanã

Fernanda Bande, ex-BBB, foi ao Maracanã para assistir ao jogo entre Flamengo e Palestino, nesta quarta-feira (10/4). Com camisa rubro-negra e short preto, ela era só sorrisos na expectativa para a segunda participação do Flamengo na atual temporada da Libertadores. No primeiro jogo, contra o Millonarios, em Bogotá, o Flamengo largou na frente, mas cedeu o empate e ficou no 1 a 1 com o time colombiano. Já no Maracanã, o Flamengo não perde jogos da Libertadores há cinco anos

Confeiteira virou “loba” do BBB nas redes sociais

Aos 32 anos, a confeiteira foi eliminada do Big Brother Brasil no 15º paredão, no dia 31 de março. Desse modo, ela deixou o reality com 57,09% dos votos. Desde que deixou a casa mais vigiada do país, Fernanda deixou claro que pretende tentar uma carreira de atriz, para se manter no meio artístico. Ela tem dois filhos: Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5. E namora o educador físico Daniel Gregg, de 43 anos, desde junho de 2023. Os dois se conheceram numa academia em Niterói. E Daniel também tem dois filhos.