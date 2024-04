Ex-jogador do Liverpool revela vício em drogas: ‘Mundo de dor’

Muitos jogadores enfrentam problemas após encerrarem a carreira. No entanto, a situação para Danny Murphy foi pior. Além do trauma de pendurar as chuteiras, o ex- meia do Liverpool adquiriu o vício em cocaína. Isso ampliou com problemas financeiros e a morte do pai.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inicialmente, em entrevista ao “Ben Heath Podcast”, da Inglaterra, o ex-atleta contou que sofreu bastante quando encerrou a carreira.