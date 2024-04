Diniz exalta atuação do Colo Colo no Maracanã

Chilenos dificultaram vitória por 2 a 1 na noite desta terça-feira (9) no Maracanã e técnico reconheceu dificuldades do Fluminense em campo

O Fluminense conquistou sua primeira vitória na Libertadores. Nesta terça-feira (9), o time venceu o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã, em partida da segunda rodada da fase de grupos. Após a partida, ao analisar o desempenho da equipe, o técnico Fernando Diniz também exaltou a atuação do adversário.

“Foi um jogo em que o adversário soube valorizar nossa vitória. Treinamos para enfrentar duas situações, com eles pressionando alto e marcando em bloco médio. Eles tentaram de tudo para nos complicar. Marcamos um gol dentro de nossas características. Tivemos dificuldade para encaixar a marcação alta no início do jogo. Temos que estar preparados porque o Fluminense é o atual campeão. O adversário joga de forma mais agressiva, no sentido positivo da palavra. Nos jogos anteriores do Colo-Colo, eles não jogaram como hoje”, analisou.

