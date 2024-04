Daniel Alves quita dívida de 150 mil euros com Neymar

Informação de pagamento da dívida de Daniel Alves com a Família Neymar ocorreu por parte da advogada do atleta, condenado por estupro na Espanha

O lateral Daniel Alves quitou o empréstimo que fez com Neymar Pai no valor de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil). O agora ex-jogador, aliás, segue em liberdade provisória na Espanha, após ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de estupro, em Barcelona, no fim de 2022.

O dinheiro na ocasião foi emprestado pela família de Neymar a Daniel Alves para o lateral ter o chamado “atenuante de reparação de dano causado”. O dinheiro, aliás, foi repassado à vítima do caso.