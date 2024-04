Cruzeiro x Alianza Petrolera: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro ainda junta os cacos após o vice-campeonato estadual no último domingo, no Mineirão. Além do título, a Raposa perdeu o técnico. Afinal, Nicolás Larcamón foi responsabilizado pelos fracassos recentes e demitido pela diretoria. Para a vaga, o clube anunciou o retorno de Fernando Seabra. E com todos esses ingredientes, o grupo celeste enfrenta o Alianza Petrolera, nesta quinta-feira (11), às 21h (de Brasília), no Mineirão, partida do Grupo B da Copa Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale lembrar que a estreia do Cruzeiro não foi das melhores. O time mineiro enfrentou a Universidad Católica-EQU e entrou em campo com o time mesclado. No fim das contas, a igualdade no placar sem gols saiu boa para a Raposa.