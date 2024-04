Consórcio desclassificado na licitação do Maracanã recorrerá

Arena 360 apresentará recurso contra a alegação de não estar em conformidade com os critérios estabelecidos no edital Crédito: Jogada 10

Após a revelação dos resultados da segunda fase da licitação do Maracanã, o Consórcio Arena 360 foi alvo de uma recomendação para ser excluído do processo. O motivo para isso é a sua não conformidade com os critérios estabelecidos no edital. No entanto, planeja apelar para continuar participando. Além de descartar a Arena 360, a comissão de licitação considerou que os planos de jogos apresentados pelo Vasco e pela WTorre, de Santos (com 35 datas) e Brusque (5 datas), violavam os termos do edital, e, portanto, os jogos foram excluídos da pontuação do "Consórcio Maracanã para Todos". O Vasco também planeja contestar essa decisão.

De acordo com as notas divulgadas pela Comissão de Licitação, o consórcio formado por Flamengo e Fluminense obteve uma vantagem significativa que praticamente garante sua administração do Maracanã pelos próximos 20 anos. Isso se deve ao peso maior atribuído à proposta técnica (60%) em comparação com a proposta financeira (40%). A concorrente expressou surpresa com o vazamento de informações sobre o processo. Desse modo, afirmou que irá recorrer para continuar na licitação. Além disso, também para participar da fase de abertura das propostas financeiras. O “Consórcio Maracanã de Braços Abertos” declarou estar confiante de que possui o melhor projeto para o estádio. Leia a nota da Arena 360 abaixo “É com estranheza que a Arena 360 (Consórcio Maracanã de Braços Abertos) soube do vazamento de informações do processo de licitação do Maracanã antes mesmo de ter recebido o parecer e a íntegra do processo administrativo como uma das Licitantes. Na própria terça (9) foi protocoloda uma solicitação formal de acesso ao processo, ainda não atendida. O acesso pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo do Estado do RJ também segue indisponível.