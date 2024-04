Com recepção especial para Segovia, Botafogo desembarca em Quito

O Botafogo desembarcou em Quito, no Equador, na madrugada desta quarta-feira (10/04), para partida diante da LDU, pelo Grupo D da Libertadores. Os jogadores alvinegros, dessa forma, foram recepcionados pelos familiares de Luis Segovia. O zagueiro estava emprestado ao RWD Molenbeek desde setembro. No entanto, precisou retornar ao Brasil em janeiro para se recuperar de uma lesão no joelho direito.

Luis Segovia é nascido e criado em Quito. Assim, cerca de dez familiares marcaram presença no aeroporto e estenderam uma faixa escrito: “vamos Sego”. Um cachorro também esteve presente no reencontro e aproveitou para matar as saudades do zagueiro.