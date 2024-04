Com Dorival no Beira-Rio, Inter empata com o Real Tomayapo

O Inter empatou em 0 a 0 com o Real Tomayapo, da Bolívia, na noite desta quarta-feira (10), no Beira-Rio. A partida valeu pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, esteve no estádio e não viu quase nada de bom em campo. Tenso e com claro abalo emocional por conta da sequência de empates, criou pouco e, quando o fez, mostrou graves problemas de finalização.

Com o resultado, o Internacional soma dois pontos em dois jogos. Sendo assim, ocupa a segunda posição do grupo. O próximo compromisso do Colorado é pela estreia no Brasileiro. Também no Beira-Rio, o clube enfrenta o Bahia, sábado, às 18h30. O Real Tomayapo, entretanto, joga novamente apenas na próxima quarta (17), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, contra o Belgrano, na Bolívia.

Inter tenso no primeiro tempo

A sequência de jogos sem vitória e a eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho inegavelmente pesaram nos primeiros 45 minutos de jogo. Desse modo, a mais do que evidente superioridade técnica colorada acabou em segundo plano por conta do nervosismo dos jogadores em campo. Por conta disso, afinal, em apenas duas oportunidades o Inter levou algum perigo.