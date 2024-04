Bruno Uvini deixa Grêmio e desembarca em Salvador para assinar com Vitória

Após perder espaço no Tricolor Gaúcho, zagueiro de 32 anos vai assinar vínculo de dois anos com o Rubro-Negro Baiano

O zagueiro Bruno Uvini chegou a Salvador nesta quarta-feira (10) para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vitória. Ele estava no Grêmio desde a temporada passada e chega ao clube baiano com vínculo de dois anos.

Revelado pelo São Paulo, Uvini também acumula passagem pelo Santos. Mas atuou a mior parte de sua carreira fora do Brasil, onde defendeu Napoli, da Itália, Twente, da Holanda, Al-Nassr, da Arábia Saudita, FC Tokyo, do Japão, entre outros times.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2023, o defensor de 32 anos disputou 32 partidas pelo Grêmio. Na temporada atual, perdeu espaço e fez apenas quatro jogos – o último deles em 28 de fevereiro, diante do São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho. Ao todo, foram dois gols e uma assistência. Ainda no final do ano, o jogador renovou com o clube de Porto Alegre até dezembro de 2025.