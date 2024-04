Auxiliar de Oliveira valoriza ‘resposta positiva’ do Corinthians e recordes de Romero

Bruno Lazaroni analisa mudanças táticas em goleada do Timão sobre o Nacional-PAR, pela segunda rodada da Sul-Americana

Após empate na estreia, o Corinthians aplicou uma goleada por 4 a 0 contra o Nacional-PAR na noite desta terça-feira (9), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A atuação foi bastante elogiada pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni.

Com o triunfo, o Timão chega a quatro pontos e melhor saldo que o Racing-URU, que derrotou o Argentinos Juniors no outro jogo da chave. Assim, assume a liderança do Grupo F. O resultado também consolida Romero como maior artilheiro estrangeiro e da Arena corintiana.

