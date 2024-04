Atlético de Madrid vence o Borussia pelo jogo de ida das quartas da Champions

Como foi o jogo

O time de Diego Simeone iniciou a partida indo para cima da equipe alemã, no abafa. Foi dessa forma que abriu o placar logo aos quatro minutos, com De Paul. O argentino aproveitou falhas do goleiro Kobel e do lateral Maatsen, que saíram jogando errado, e estufou a rede. A dificuldade do Borussia em jogar era tamanha que a primeira vez que o time alemão teve a bola em seu campo de ataque foi aos 22′. Enquanto isso, o Atlético seguiu pressionando a saída de bola.

Foi dessa forma, em mais um vacilo da defesa alemã, que Samuel Lino ampliou o placar aos 31′. O brasileiro contou com uma assistência açucarada do francês Griezmann.

Segundo tempo

O Borussia Dortmund voltou do intervalo com outra pegada. Com poucas chegadas ao ataque, o Atlético viu o time alemão crescer na partida. Dessa forma, o atacante Haller, que saiu do banco de reservas, diminuiu o placar aos 36′. Aos 42′ Bynoe-Gittens acertou o travessão, em bola que contou com o desvio na zaga espanhola. Até o fim da partida o Dortmund, que teve tempos opostos no confronto, buscou o empate. Aliás, a última bola do jogo foi com uma cabeçada de Brandt, que mandou no travessão. No entanto, terá que buscar a classificação, em casa, precisando superar o placar de um gol de diferença.