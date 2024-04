Atlético bate o Rosario Central e continua 100% na Libertadores

Em Belo Horizonte, Atlético supera o Rosario Central com gols de Scarpa e Paulinho e se isola na liderança do Grupo G da competição

Nesta quarta-feira (10), o Atlético Mineiro derrotou o Rosario Central por 2 a 1, em Belo Horizonte, chegando assim à sua segunda vitória na Copa Libertadores da América. O triunfo veio com gols de Gustavo Scarpa e Paulinho, um em cada tempo. Com o resultado, o Galo assumiu a liderança isolada do Grupo G, distanciando-se da própria equipe argentina, que fica com três pontos, enquanto os mineiros chegam a seis.

Primeiro tempo

O jogo foi bastante truncado na primeira etapa, mas com o Atlético tendo o domínio das ações. A primeira boa chegada veio numa cabeçada de Paulinho, por cima do gol. A partir de então, as faltas e lances mais ríspidos, típicos de um duelo Brasil x Argentina, deram a tônica do jogo. Só depois da metade do primeiro tempo é que o Galo voltou a ameaçar, em chute de Hulk, de longe, bem defendido por Broun.

Mas o Atlético conseguiu sair na frente quando Hulk fez boa jogada e tocou para Gustavo Scarpa, de canhota, bater no canto e fazer 1 a 0. Pouco depois, Paulinho passou perto de fazer o segundo, mas Broun defendeu outra vez.