Aníbal Moreno comenta gol do título paulista: ‘Sabia nem comemorar’

O Palmeiras seguiu, nesta quarta-feira (10), sua preparação para o duelo contra o Liverpool-URU. As equipes se enfrentam nesta quinta (11), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Contudo, a grande missão do Verdão é virar a chave da conquista do tricampeonato paulista para focar no torneio continental. Contudo, Aníbal Moreno segue celebrando o Estadual.

Autor do gol do título do Campeonato Paulista no último final de semana, o volante comemorou a conquista do primeiro título com a camisa do Palmeiras e revelou que não sabia como comemorar o gol marcado diante do Santos.