Veja o que tem na cápsula para ‘morar’ no fundo do mar

Uma base subaquática inovadora desenvolvida por uma empresa britânica promete dar um passe importante no futuro das pesquisas marinhas. / Crédito: Freepik/tirachard A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano. Crédito: Reprodução/Deep Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar. Crédito: Divulgação/Deep Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros. Crédito: Divulgação/Deep Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5. Crédito: Reprodução/Deep Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho. Crédito: Divulgação/Deep O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança. Crédito: Reprodução/Deep Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho. Crédito: Pexels/Blaque X Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura. Crédito: Reprodução/Deep Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro. Crédito: Divulgação/Deep A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos. Crédito: Reprodução/Deep Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana. Crédito: Reprodução @deepengineered "Ao superar as limitações de tempo e profundidade que há muito dificultam a exploração", declarou a empresa. Crédito: Montagem/Reprodução @deepengineered O objetivo, de acordo com a fabricante, é "redescobrir o planeta e formar uma conexão mais profunda com o oceano que sustenta a vida na Terra." Crédito: Pexels/Francesco Ungaro Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos. Crédito: Reprodução Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada. Crédito: Reprodução