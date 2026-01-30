Superstições que são comuns no Brasil: você tem alguma?

Visitas desejáveis e indesejáveis – A superstição diz que deve-se colocar uma vassoura atrás da porta caso queira que uma visita vá embora. Caso o objetivo seja que uma visita volte mais vezes, não se deve deixá-la abrir a porta para sair, é o anfitrião que deve fazê-lo.

Crédito: Reprodução de Youtube Canal Phantasmagoria