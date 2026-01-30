“Sirāt” é indicado a “Melhor Som” no Oscar 2026 e faz história 09:42 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia A indicação do filme “Sirāt” ao “Oscar” de 2026, na categoria de “Melhor Som”, representa um marco histórico na premiação. Trata-se da primeira vez que um longa-metragem concorre na categoria com uma equipe de som liderada exclusivamente por mulheres. " fetchpriority="high" width='820' height='460'> A indicação do filme “Sirāt” ao “Oscar” de 2026, na categoria de “Melhor Som”, representa um marco histórico na premiação. Trata-se da primeira vez que um longa-metragem concorre na categoria com uma equipe de som liderada exclusivamente por mulheres. / Crédito: Reprodução Instagram O trabalho sonoro indicado ao “Oscar” em “Sirāt” foi desenvolvido e assinado por Laia Casanovas, Yasmina Praderas e Amanda Villavieja. Crédito: Reprodução X “Somos gratas por sermos a primeira equipe de som liderada por mulheres indicada nesta categoria, e a importância deste momento não nos passa despercebida. O filme exigiu assumir riscos tanto no nível técnico quanto criativo para criar uma paisagem sonora crua, impactante e atmosférica a serviço da história, e ficamos encantadas em ver que esses esforços e escolhas foram reconhecidos por nossos pares da Academia.”, agradeceram. Crédito: Reprodução Instagram Laia Casanovas atuou como editora de som supervisora do filme. Sua filmografia inclui títulos como “Destinos à Deriva”, “Mães Paralelas” e “La Buena Letra”, em diferentes funções dentro do departamento de som. Crédito: Reprodução Youtube Yasmina Praderas foi a responsável pela mixagem de som de regravação. Entre seus trabalhos anteriores estão “Um Contratempo”, “Durante a Tormenta”, “Entre Irmãs” e “Maridos”. Ao longo da carreira, Praderas também recebeu o “Goya de Melhor Som” e o “Prêmio Platino de Melhor Direção de Som”. Crédito: Reprodução Youtube Amanda Villavieja ficou encarregada da mixagem de som direto. Sua filmografia inclui produções como “Mimosas”, “Um Ano, Uma Noite”, “Miriam Mente” e “A Lenda do Tempo”. Crédito: Reprodução Youtube Produzido pela produtora “El Deseo”, dos irmãos Agustín e Pedro Almodóvar, “Sirāt” é um filme espanhol dirigido por Oliver Laxe e indicado a dois “Oscars”, incluindo o de “Melhor Filme Internacional”. Crédito: Divulgação A narrativa acompanha um pai e um filho que chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca de Mar, filha e irmã, desaparecida meses antes durante uma dessas festas. Crédito: Divulgação Em meio à música eletrônica e a um ambiente marcado por uma sensação intensa e desconhecida de liberdade, os dois distribuem fotos da jovem enquanto a esperança diminui, mas seguem adiante até uma última festa no deserto, onde enfrentam condições extremas. Crédito: Divulgação O feito é particularmente relevante em uma indústria historicamente dominada por homens, sobretudo em uma categoria que, desde 2021, passou a reunir edição e mixagem de som e que registra baixa participação feminina entre indicados e premiados. Crédito: Pexels / Tima Miroshnichenko O trabalho de engenharia de som é um dos pilares técnicos do cinema, embora seus profissionais não sejam conhecidos do grande público, e, durante décadas, a Academia premiou o som em duas categorias distintas: mixagem de som, existente desde 1930, e edição de som, criada em 1963. Crédito: divulgação A unificação dessas categorias, debatida por cerca de 20 anos, foi motivada pelo avanço tecnológico, que passou a gerar sobreposição entre as funções, além da recorrência de um mesmo filme vencer ambas as premiações e do interesse da Academia em tornar a categoria mais clara para o público. Crédito: Pexels / cottonbro studio Mas qual a diferença entre edição de som e mixagem de som? A diferença fundamental entre as duas funções é: Crédito: Pexels / cottonbro studio A edição de Som é responsável pela captação, criação e organização de todos os elementos sonoros, desde ruídos sutis até grandes explosões. Crédito: Imagem gerada por I.A A mixagem de som, por sua vez, atua na etapa final, equilibrando esses sons, diálogos, efeitos e trilha musical, com o objetivo de garantir que cada som seja ouvido da forma correta e provoque o impacto desejado no espectador. Crédito: Imagem gerada por I.A A mixagem de som, por sua vez, atua na etapa final, equilibrando esses sons, diálogos, efeitos e trilha musical, com o objetivo de garantir que cada som seja ouvido da forma correta e provoque o impacto desejado no espectador. Crédito: Imagem gerada por I.A Em resumo, a edição de som define o que será ouvido, enquanto a mixagem de som determina como esses sons serão ouvidos." Crédito: Pexels / Los Muertos Crew