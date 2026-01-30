Separação da África: continente está se desmembrando 15:22 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Há milhões de anos, todos os continentes formavam um único continente chamado Pangeia / Crédito: Massimo Pietrobon WIKIMEDIA COMMONS Ao longo dos milênios, essas terras foram se separando lentamente. Crédito: Reprodução Agora a formação de uma fenda gigante chama atenção dos cientistas Crédito: Youtube Canal Nation A descoberta foi publicada pela revista especializada “Geophysical Research Letters”, Crédito: Youtube Canal Nation Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano. Crédito: Imagem de Alexander Antropov por Pixabay As placas tectônicas existem em diversas partes do mundo. São gigantescos blocos rochosos que formam a crosta terrestre e que têm movimento constante, provocando aproximação ou afastamento umas das outras. Crédito: Imagem de Antony Trivet por Pixabay “A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Crédito: Gylfi Gylfason/Pixabay O Vale da Fenda tem extensão de 6,4 mil quilômetros e se alastra desde a Jordânia, no sudoeste da Ásia, até o centro de Moçambique, mais ao sul da África Crédito: Twitter @NTVnewsroom Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia estão se separando gradualmente do resto do continente. Crédito: Peter Fitzgerald - Wikimédia Commons A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites. Crédito: Official SpaceX Photos - Starlink Mission wikimedia commons Esse processo geológico deverá culminar na separação plena dos territórios em cerca de 50.000 anos. Crédito: Sémhur - Wikimédia Commons O continente africano irá se dividir dando origem à formação de um novo mar. Crédito: Reprodução e Reprodução de Twitter O processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somali e Arábica, localizada no leste do continente. Crédito: Imagem de Antony Trivet por Pixabay A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras. Crédito: Arcturian por Pixabay Em 18/3/2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia. Crédito: Roma Neus wikimedia commons “Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica”, disse Christopher Moore, estudante de doutorado na Universidade de Leeds, à NBC News Crédito: Divulgação Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores. Crédito: Imagem de Antony Trivet por Pixabay Os cientistas localizaram o ponto onde, muito profundamente no subsolo, o continente abriu-se pela primeira vez. Crédito: Youtube Canal Nation A África tem que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados onde vivem 1,2 bilhão de pessoas. Crédito: Reprodução É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia. Crédito: Imagem de WikiImages por Pixabay No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África. Crédito: Reprodução Twitter Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente