Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto de Lei para multar ‘ofensas a símbolos cristãos’ pode ser aprovado em Salvador e gera polêmica

Projeto de Lei para multar ‘ofensas a símbolos cristãos’ pode ser aprovado em Salvador e gera polêmica

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Crédito: Paulo Guereta - Flickr

Crédito: Fellipe Sampaio/SCO/STF

Crédito: Agência Brasil

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar