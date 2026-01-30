Projeto de Lei para multar ‘ofensas a símbolos cristãos’ pode ser aprovado em Salvador e gera polêmica 15:27 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia O projeto de lei reacendeu o debate sobre liberdade de expressão, laicidade do Estado e até uma possível inconstitucionalidade. / Crédito: Matt Marzorati/Unsplash A iniciativa prevê multas para quem “hostilizar” Jesus Cristo nos circuitos da folia e proíbe “ofensas a símbolos religiosos cristãos”. Crédito: Paulo Guereta - Flickr A penalidade é de três salários mínimos, mas pode chegar a seis (cerca de R$ 4,5 mil) em caso de reincidência. Crédito: pikisuperstar/Freepik O vereador defende a medida como uma ferramenta de paridade e respeito, argumentando que as religiões de matriz africana já têm estatutos de proteção específicos. Crédito: Divulgação Secom Especialistas e opositores enxergam na iniciativa uma ameaça direta à laicidade do Estado e um potencial instrumento de censura. Crédito: Fellipe Sampaio/SCO/STF “A ausência de critérios objetivos para determinar o que caracteriza ‘ataque’ ou ‘desrespeito’ cria um cenário de insegurança jurídica.” Crédito: Annie Spratt/Unsplash Ela continua: “Caberá a cada julgador interpretar a norma a partir das suas percepções individuais, abrindo margem para decisões arbitrárias.” Crédito: Thomas/Pixabay Segundo Magali Cunha, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião (Iser), há chance do projeto ser barrado no Supremo Tribunal Federal (STF). Crédito: Agência Brasil “A ‘cristofobia’ não existe no Brasil de forma alguma, mas a gente pode ter uma ou outra situação pontual de pessoas discriminadas por serem cristãs”, disse ela. Crédito: Issagm - Wikimédia Commons “A maioria dos casos denunciados é contra os fiéis de matriz africana. Esse é o grupo que mais sofre perseguição sistemática no Brasil há séculos”, ressaltou Magali. Crédito: Amanda Oliveira/GOVBA Segundo dados do Censo de 2022, quase 70% da população de Salvador se declara cristã. Crédito: Rogério Malaquias FlickR A ideia de criminalizar a “Cristofobia” na capital baiana é só mais uma entre muitas que têm surgido no Brasil. Crédito: Sławek por Pixabay Nos últimos anos, iniciativas para instituir leis ou datas oficiais nesse sentido se espalharam por várias capitais, como São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Crédito: Wikimedia Commons/Portal da Copa/ME Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente