Pesquisa aponta as cidades históricas mais atraentes do Brasil

Um levantamento do portal Booking.com mostra as cinco cidades históricas mais procuradas por turistas no Brasil. São lugares com atrações irresistíveis para conhecer melhor a história do país. Os pesquisadores ouviram a opinião de 48.413 entrevistados em 31 locais. Veja a lista. / Crédito: publicdomainvectors.org 1º lugar – PARATY (Rio de Janeiro) – No Sul fluminense, Paraty lidera o ranking unindo história, cultura e natureza. Fundada em 1667, a cidade tem muita riqueza histórica. Fez parte do Caminho do Ouro, que ligava Minas Gerais a Rio de Janeiro e São Paulo. Crédito: Vani Ribeiro - Wikimédia Commons Este caminho era fundamental, entre os séculos 17 e 18, para o transporte de ouro e outras mercadorias entre os principais centros urbanos do Sudeste do Brasil. Crédito: Divulgação Prefeitura de Paraty As ruelas do Centro Histórico ainda têm o calçamento chamado de pé-de-moleque, que era feito por escravos para a passagem de carroças e carros de boi. Crédito: Reprodução do site viagemeturismo.abril.com.br/materias A cidade faz parte do Sítio Misto Paraty e Ilha Grande, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, pela união de cultura e biodiversidade. Crédito: Wikipedia Commons Danilomhadek É que, além do Centro HIstórico, Paraty tem uma natureza exuberante, com belas praias e áreas verdes preservadas. A cidade também é bastante procurada para ecoturismo. Crédito: Wikimedia Commons Deni Williams 2º lugar – SALVADOR ( Bahia) – A única capital de um estado que foi citada entre as cinco cidades históricas da pesquisa. Fundada em 1549, Salvador é uma das cidades mais antigas do continente americano. Foi fundada por Tomé de Souza ainda na implantação do Governo-Geral do Brasil pelo Império de Portugal. Crédito: Robson Mnendes / AGECOM Além da riqueza histórica oriunda da colonização portuguesa, Salvador tem forte tradição de costumes trazidos por africanos e, por isso, tornou-se a maior referência no Brasil da cultura afro-brasileira (que uniu formas de expressão). Na foto, o Dique do Tororó, ponto turístico de louvor aos orixás. Crédito: Tereza Torres/Setur O Centro Histórico de Salvador é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa com monumentos históricos que datam do século XVII até o início do século XX. Destaque para o famoso Largo do Pelourinho, é Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1985. Crédito: digasalinas por Pixabay Destacam-se em Salvador belas igrejas, como a de São Francisco, na Praça Anchieta. Crédito: Rosino FlickR O sincretismo com a Umbanda é uma das manifestações de grande valor nas festividades da Bahia. A Lavagem do Bonfim, festa inter-religiosa, é uma de suas maiores expressões. Crédito: Divulgaçao Governo do estado da Bahia Salvador tem uma cidade alta e uma cidade baixa, duas regiões da cidade que se unem não apenas pelas ruas, mas também pelo famoso Elevador Lacerda, inaugurado em 1873, e restaurado duas vezes (em 1930 e 1997). É o primeiro elevador urbano do mundo e tem 72 metros. Crédito: Ciroamado wikimedia commons 3º lugar – PETRÓPOLIS (Região Serrana do Rio de Janeiro) – Ali morou a Família Imperial de Dom Pedro II. Crédito: Daniel Lisboa wikimedia commons O centro histórico abriga o Museu Imperial, com mais de 300 mil itens do império brasileiro, incluindo o trono e a coroa. Crédito: Oscar liberal wikimedia commons Petrópolis tem mais de 100 capelas e igrejas construídas, na maioria, entre os séculos 18 e 19. Crédito: Wilfredor wikimedia commons Destaca-se também a beleza natural. Petrópolis fica no topo da Serra da Estrela, que faz parte do conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos. Uma paisagem deslumbrante. Crédito: Filipo Tardim wikimedia commons 4º lugar – OURO PRETO (Minas Gerais) – Fundada em 1711 por bandeirantes que uniram diversos arraiais, a cidade já tem no nome o ouro que marcou um dos principais ciclos da economia do Brasil. Crédito: Rosino FlickR wikimedia commons A antiga Vila Rica (seu nome anterior) tornou-se um dos principais centros de captação de ouro para Portugal. O interesse era tão grande na época da colonização que a cidade chegou a ser a mais populosa da América Latina em 1730, com 40 mil habitantes. Crédito: Raquel Mendes Silva wikimedia commons As igrejas de Ouro Preto, inclusive, tem muitos detalhes em ouro, como a de São Francisco de Assis, uma das celebradas criações de Aleijadinho. Crédito: Alexandre Amorim Fotografo wikimedia commons A Cidade Histórica foi o primeiro sítio brasileiro considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO (em 1980). Foi considerada patrimônio estadual em 1933 e monumento nacional em 1938. Crédito: alvesgaspar /wikimedia commons Atualmente a cidade tem boas faculdades e, com isso, as repúblicas estudantis se tornaram uma de suas referências. Crédito: Criscolo por wikimedia commons 5º lugar – TIRADENTES (MG) – O município que recebe o nome do herói da Inconfidência recebe cerca de 280 mil turistas por ano. Fica na região central do estado, a 190 km de Belo Horizonte. Ocupa 80 km², sendo que 5 km² estão em perímetro urbano. Tiradentes tem cerca de 7.800 habitantes. Crédito: Jânio Muniz WIKIMEDIA COMMONS Fundada em 19/1/1718, tornou-se um dos centros históricos da arte barroca mais bem preservados do Brasil, por isso voltou a ter importância, agora turística, na metade do século XX. Crédito: Youtube/ Drone do Cerrado A cidade se chamava Vila de São José e foi ali que nasceu Joaquim José da Silva Xavier. Dentista, tropeiro, minerador, militar e ativista político, apelidado de Tiradentes, ele é herói nacional. Morreu enforcado no Rio de Janeiro em 1792 e deu nome à cidade após a proclamação da República, em 1889. Crédito: Bruno Giorgi wikimedia commons Tiradentes hoje é patrimônio histórico nacional tendo suas casas, lampiões, igrejas e monumentos recuperados .A Matriz de Santo Antônio, de 1710, é a segunda igreja com mais ouro do Brasil, só perdendo para a Igreja de São Francisco da Penitência, em Salvador. Crédito: Ricardo André Frantz - wikimedia commons A matriz tem um famoso relógio de sol na entrada (foto). E No interior do templo há um órgão datado de 1788, considerado um dos quinze mais importantes do mundo. Crédito: Gustavo Motta wikimedia commons Tiradentes mantém até hoje locomotiva a vapor que resgata a antiga tradição desse transporte. O trem é operado pela Estrada de Ferro Oeste de Minas e atrai muitos turistas. Crédito: Bruno Caballero wikimedia commons