Novo guia ilustrado revela a beleza das Ilhas Cagarras

A rica flora das Ilhas Cagarras, em frente à Praia de Ipanema, acaba de ganhar um registro científico e cultural. O Jardim Botânico do Rio lançou o guia ilustrado "Mona Cagarras", destacando as espécies mais emblemáticas do arquipélago. A área é protegida desde 2010 como Monumento Natural, sob gestão do ICMBio. / Crédito: Cayo Salles/Projeto Ilhas do Rio Fruto de mais de uma década de estudos dos especialistas Massimo Bovini e Luiz Berri, o guia reúne 15 espécies vegetais de destaque nas Ilhas Cagarras. Oferece ao público, ainda, uma visão detalhada da biodiversidade local. Há 15 anos, o arquipélago é reconhecido como Área de Preservação Ambiental. Crédito: Divulgação/Edson Faria Jr O guia combina rigor científico com linguagem acessível, tornando o conteúdo compreensível para diversos públicos. Além das informações sobre as espécies, inclui ilustrações botânicas que podem ser coloridas. A proposta é unir educação ambiental e engajamento cultural. Crédito: Ilhas Cagarras - Diivulgação A apenas 5 quilômetros da Praia de Ipanema, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras reúne quatro ilhas principais, duas ilhotas e uma área marinha protegida. Esse conjunto forma um importante refúgio ecológico da Mata Atlântica em ambiente insular. É considerado um dos pilares da conservação costeira no Rio. Crédito: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio Em 2025, o Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras completou 15 anos.. Desde 2010, aliás, o local é uma das 340 Unidades de Conservação (UC) Federais do Instituto Chico Mendes (ICMBio). Crédito: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio Visível da orla de Ipanema, o arquipélago tem como objetivo proteger remanescentes da Mata Atlântica insular, espécies marinhas e aves nativas. Crédito: Qaramazov on en.wikipedia Para celebrar, o lugar ganhou uma embarcação própria — uma lancha inflável com cabine e capacidade para 13 pessoas — que será utilizada para ações de gestão, fiscalização e ampliação da presença institucional na área. Crédito: Divulgação/ICMBio O arquipélago é formado pelas ilhas Cagarra, Comprida, Palmas e Redonda, além das ilhotas Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda. Crédito: Divulgação/ICMBio A celebração aconteceu na Colônia de Pescadores Z13, no Posto 6 da Praia de Copacabana, e contou com bolo e atividades educativas. Crédito: Montagem/ICMBio O arquipélago é formado pelas ilhas Cagarra, Comprida, Palmas e Redonda, além das ilhotas Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda. Crédito: Reprodução/TV Globo A Ilha Redonda, a mais conhecida do arquipélago, chama atenção por seu formato. Crédito: Reprodução/TV Globo Ao redor de cada ilha há uma faixa marinha protegida de dez metros, totalizando uma área de 91,23 hectares. Crédito: Wikimedia Commons/Rafael Rabello de Barros Em reconhecimento à sua biodiversidade, o local foi classificado como um "Hope Spot" ("ponto de esperança") pela Mission Blue Alliance, um tratado internacional de conservação marinha. Crédito: Reprodução/TV Globo "Essa é uma data muito simbólica para nós. Estamos prestes a alcançar nossa maioridade no mundo da conservação marinha", celebrou Tatiana Ribeiro chefe da unidade da Mission Blue Alliance. Crédito: Reprodução/TV Globo Apesar de desabitadas, as Ilhas Cagarras atraem pesquisadores, mergulhadores e turistas interessados em ecoturismo. Crédito: Reprodução/TV Globo Lá, é possível observar aves, como atobás e fragatas, que utilizam o arquipélago como área de reprodução. Crédito: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio O nome "Cagarras", inclusive vem das aves marinhas que costumam sobrevoar a região e deixar seus excrementos nas rochas, dando um aspecto esbranquiçado às ilhas. Crédito: Flickr - Marinelson Almeida - Traveling through Brazil As águas ao redor são ricas em vida marinha, com presença de tartarugas, golfinhos e uma grande variedade de peixes. Crédito: Divulgação/Projeto Ilhas do Rio Além de seu valor ecológico, as Ilhas Cagarras possuem um grande apelo visual, formando parte do cenário natural da cidade do Rio de Janeiro. Crédito: Flickr - Gabeira 43 As ilhas são visíveis de pontos turísticos famosos como o Pão de Açúcar e o Forte de Copacabana. Crédito: Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas