Marcelo Serrado revive o popular personagem Crô em ‘Três Graças’

Na vida pessoal, Marcelo Serrado teve relacionamentos com atrizes ao longo dos anos. Ele foi casado com Christine Fernandes entre 1994 e 1999 e, posteriormente, com Rafaela Mandelli, com quem teve sua filha Catarina. Em 2012, oficializou a união com a bailarina Roberta Fernandes e, no ano seguinte, tornou-se pai dos gêmeos Felipe e Guilherme.

Crédito: Reprodução do Instagram @marceloserrado1