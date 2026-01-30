Frutas secas: benefícios, cuidados e a forma correta de consumir 11:12 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia As frutas secas são comuns em lanches saudáveis, na culinária de alto padrão, e até mesmo como opção de snack prático para viagens ou momentos de correria. / Crédito: Imagem de Keith Venn por Pixabay As frutas secas são uma fonte concentrada de nutrientes, incluindo fibras, vitaminas e minerais. Elas também são uma boa fonte de energia. Crédito: Imagem de Hans por Pixabay Na culinária, as frutas secas adicionam um toque de doçura e sabor a pratos salgados, saladas, iogurtes e cereais. Crédito: Imagem de Iris Hamelmann por Pixabay Elas também são ingredientes frequentes em receitas de bolos, biscoitos e granolas, conferindo uma textura única e realçando o paladar. Crédito: Imagem de AquaSpiritLens por Pixabay Entretanto, é importante consumi-las com moderação, pois, embora sejam nutritivas, também podem ser calóricas devido à concentração de açúcares naturais. Crédito: Imagem de butterflyinjune por Pixabay Pessoas com restrições alimentares, como diabetes, por exemplo, devem monitorar o consumo de frutas secas devido ao teor de açúcares. Crédito: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay Uma dica é, ao escolher frutas secas, optar por opções sem adição de açúcares ou conservantes, priorizando aquelas que mantêm sua forma original, sem aditivos prejudiciais à saúde. Crédito: Imagem de Framania por Pixabay Outro benefício das frutas secas é que suas fibras podem ajudar a regular o intestino e prevenir a constipação. Confira exemplos de frutas secas famosas! Crédito: Imagem de falco por Pixabay Passas: São uvas desidratadas. Elas são uma boa fonte de fibras, vitamina K e potássio. As passas podem ser consumidas como lanche, adicionadas a cereais ou saladas, ou usadas em receitas de sobremesas. Crédito: Imagem de 683440 por Pixabay Ameixas secas: São uma boa fonte de fibras, potássio e vitamina B6. As ameixas secas podem ser consumidas como lanche, adicionadas a cereais ou saladas, ou usadas em receitas de sobremesas. Crédito: Flickr/Paulo Pedro P. R. Costa Tâmaras secas: São uma fonte concentrada de energia, contendo nutrientes como fibras, vitaminas (como a vitamina B6 e a vitamina K) e minerais (como potássio, magnésio e cobre). Crédito: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay Figos secos: Assim como as tâmaras, os figos secos são frequentemente incorporados em receitas de sobremesas, pães, cereais, iogurtes e pratos salgados. Mas fique atento: os figos secos são mais concentrados em calorias e açúcares do que os frescos. Crédito: Imagem de Hans por Pixabay Maçãs secas: As maçãs secas são frequentemente consumidas como lanche, mas também são usadas em uma variedade de receitas, incluindo cereais, iogurtes, saladas, bolos e compotas. Crédito: Imagem de congerdesign por Pixabay Peras secas: Do ponto de vista nutricional, as peras secas mantêm muitos dos nutrientes encontrados nas peras frescas, incluindo fibras, vitaminas (como a vitamina C e a vitamina K) e minerais (como potássio), mas como todas as outras, seu consumo deve ser moderado devido à alta concentração de açúcar. Crédito: Imagem de Jeno Szabó por Pixabay Algumas receitas famosas que incluem o uso de frutas secas são: O panetone, um tradicional pão doce italiano consumido principalmente durante as festas de fim de ano, muitas vezes contém frutas secas, como uvas-passas e frutas cristalizadas. Crédito: Imagem de CiranoTondi por Pixabay Stollen: É um pão de frutas alemão que também é popular durante a temporada de Natal. Ele é frequentemente preparado com frutas secas, como passas, damascos e ameixas. Crédito: Imagem de Monika Schröder por Pixabay Granola caseira: A granola caseira frequentemente inclui uma variedade de frutas secas, como cranberries, damascos, figos ou maçãs, proporcionando sabor e textura ao cereal. Crédito: Imagem de Christopher Chilton por Pixabay Bolo de frutas secas: Bolos de frutas secas são clássicos em diversas culturas. Eles podem incluir uma mistura de passas, figos, tâmaras e outros frutos secos, proporcionando um bolo rico e suculento. Crédito: Imagem de pixel1 por Pixabay Cuscuz Marroquino: O famoso cuscuz marroquino muitas vezes é preparado com frutas secas, como tâmaras e ameixas, adicionando um toque doce e agridoce ao prato. Crédito: Reprodução/Youtube Barra de granola: As barras de granola comuns, que são vendidas em qualquer supermercado e lojas de produtos naturais, muitas vezes contêm uma variedade de frutas secas para adicionar sabor e nutrientes. Crédito: Flickr/mary Saladas de frutas secas: Costumam ser uma opção saudável e saborosa. Podem incluir uma combinação de nozes, tâmaras, figos e outros frutos secos, regados com mel ou iogurte. Crédito: Youtube Canal SBT Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente