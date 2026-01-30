Estudo científico altera percepção histórica envolvendo dinossauros com chifres 11:22 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Por muito tempo, acreditou-se que os grandes dinossauros com chifres existiram apenas na América do Norte e na Ásia, já que não havia registros fósseis desse grupo no continente europeu. / Crédito: Wikimedia Commons/Mykola Swarnyk Essa visão começou a mudar com um estudo que reexaminou materiais encontrados na Hungria. Crédito: Unsplash/Zsolt Cserna Foram reveladas características típicas dos ceratopsianos, como um bico curvado e um palato arqueado — traços comuns dos dinossauros com chifres. Crédito: Domínio Público Historicamente, muitos desses fósseis eram classificados como pertencentes aos iguanodontídeos, por apresentarem semelhanças externas com esse grupo. Crédito: Domínio Público Segundo os pesquisadores, essa interpretação equivocada ocorreu porque ambos compartilham um ancestral distante. Crédito: Divulgação/Museu Nacional Além disso, os iguanodontídeos e os ceratopsianos desenvolveram traços parecidos ao longo da evolução. Crédito: Wikimedia Commons/Nobu Tamura A revisão não se limitou a essa espécie. Outros exemplares europeus também foram reavaliados, revelando erros de identificação mantidos por décadas. Crédito: Divulgação/Jorge Blanco Um dos casos mais simbólicos envolve um fóssil da Romênia que mudou de nome: antes chamado Zalmoxes shqiperorum, passou a ser classificado como Ferenceratops shqiperorum. Crédito: Domínio Público O paleontólogo Franz Nopcsa tinha uma teoria de que a Europa do período Cretáceo teria abrigado linhagens peculiares em ambientes insulares — hipótese que ele não conseguiu comprovar. Crédito: Reprodução/Facebook Dino Tchê Ao mesmo tempo, os novos dados colocam em xeque a ideia de que a fauna europeia era isolada das demais regiões do planeta. Crédito: Ellicia/Unsplash A identificação de ceratopsianos sugere que o continente pode ter funcionado como uma rota de dispersão entre a Ásia e a América do Norte, por meio de ilhas e pontes terrestres. Crédito: Christian Lue/Unsplash As descobertas alteram a forma como se interpreta a história evolutiva da região. Crédito: EESOFUFFZICH/Unsplash Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente