Esses são os sobrenomes mais comuns no Brasil 12:32 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou pela primeira vez, no dia 4 de novembro de 2025, um levantamento nacional sobre os sobrenomes mais frequentes do Brasil. / Crédito: Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias O estudo, baseado em dados do Censo Demográfico de 2022, mostra que o país reúne mais de 200 mil sobrenomes diferentes, mas um deles se destaca amplamente: Silva. Crédito: Agência Brasil/Divulgação Presente em 34 milhões de brasileiros, o sobrenome corresponde a 16,7% da população. Inúmeras personalidades nacionais, como o presidente Lula e o jogador de futebol Neymar, carregam esse sobrenome. Crédito: Ricardo Stuckert/PR A origem de “Silva” vem do latim silva, que significa “selva” ou “floresta”. Crédito: Divulgação/Defensoria Pública Segundo o IBGE, o nome era tradicionalmente associado a pessoas que viviam em regiões de vegetação farta ou áreas rurais, e acabou se popularizando de forma definitiva com a colonização portuguesa. Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil A história do nome também está ligada a aspectos sociais do período colonial. Muitos portugueses que chegavam ao Brasil e desejavam preservar o anonimato adotavam o sobrenome Silva. Crédito: Reprodução TV Band Além disso, pessoas escravizadas frequentemente recebiam o nome de seus proprietários, muitas vezes com a preposição “da”, como forma de identificação e posse – o que ajudou a consolidar ainda mais sua presença no país. Crédito: publicdomainvectors.org O segundo sobrenome mais comum é Santos, presente em 21,4 milhões de pessoas, o que representa cerca de 10,4% dos brasileiros. Crédito: Fotos Públicas A origem está em “Todos os Santos”, referência ao Dia de Todos os Santos, celebrado pela Igreja Católica em 1º de novembro. Crédito: Issagm - Wikimédia Commons Segundo o IBGE, o nome foi amplamente adotado por convertidos ao cristianismo durante o período da Inquisição, e acabou sendo transmitido por gerações. Crédito: Hugo Fergusson Unsplash O ranking dos dez sobrenomes mais populares no país é completado por Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa. Crédito: Arquivo/Agência Brasil Juntos, esses dez sobrenomes compõem boa parte da estrutura familiar brasileira. Crédito: Agência Brasil/Divulgação A pesquisa também revela a distribuição regional dos sobrenomes. Os Silvas estão mais concentrados no Nordeste, especialmente em Alagoas e Pernambuco. Crédito: Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons Em Alagoas, 35,75% dos habitantes têm esse sobrenome; em Pernambuco, o índice chega a 34,23%. Crédito: Legacy600 wikimedia commons O município de Belém de Maria (PE) chama atenção por ter 63,9% de seus moradores com o sobrenome Silva, a maior concentração do país. Crédito: Divulgação O sobrenome, embora fortemente associado à língua portuguesa – aparece em outros países lusófonos como Portugal, Angola e Moçambique – também é encontrado, em menor proporção, na Espanha e na Itália. Crédito: Jose Miguel Guardeño por Pixabay Com o novo levantamento, o IBGE amplia a compreensão sobre a formação e a diversidade dos nomes brasileiros. Crédito: Agência IBGE Notícias A iniciativa complementa o projeto Nomes no Brasil, que reúne informações sobre nomes e sobrenomes registrados no país, permitindo consultas por frequência, origem e distribuição geográfica. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente