Em meio às montanhas, uma casa solitária teve papel histórico na 1ª Guerra 14:12 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma casa no norte da Itália chamou a atenção na internet por ser uma das mais isoladas do mundo, acessível apenas por meio de cordas e restrita a alpinistas experientes. / Crédito: Reprodução/YouTube Localizada a cerca de 2.700 metros de altitude, em meio aos grandiosos Alpes italianos, a Buffa di Perrero é uma construção que desafia a gravidade. Crédito: Reprodução do Instagram @jessexfeinman A casa fica cravada nas escarpas do Monte Cristallo, na região das populares Dolomitas. Crédito: Reprodução do Instagram @jessexfeinman O local só é acessível a alpinistas experientes por meio de cordas — não há escadas, nem qualquer estrutura convencional de acesso. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini Construída durante a Primeira Guerra Mundial, essa estrutura serviu como abrigo militar estratégico. Crédito: Reprodução do Instagram @jessexfeinman Erguida em um local quase inacessível, tinha o objetivo de proteger os soldados italianos tanto do inimigo quanto das condições climáticas extremas. Crédito: Reprodução do Instagram @jessexfeinman Alguns especialistas dizem que a localização da pedra foi escolhida para aproveitar a altitude e a dificuldade de acesso como defesa natural. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini Assim, a casa funcionou como um posto estratégico onde armas eram armazenadas e soldados buscavam refúgio. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini Os materiais precisaram ser içados com cordas e guindastes rudimentares — uma tarefa extremamente arriscada para os padrões da época, motivo pelo qual o local foi apelidado por estudiosos de “arquitetura da morte”. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini Em 2020, alpinistas alcançaram o local e encontraram resquícios do passado, como botões de uniformes militares e latas de comida. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini O teto da casa, que chegou a desabar por conta do peso da neve, já precisou ser reconstruído. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini O interior é simples e apertado, com uma beliche, duas portas e pequenas janelas, além de uma mesa e algumas cadeiras. Crédito: Reprodução/YouTube No entanto, a vista que se tem da casa é espetacular e compensa o esforço físico exigido para chegar até lá. Crédito: Reprodução/YouTube A trilha mais conhecida até o abrigo é a Via Ferrata Ivano Dibona, considerada uma das rotas mais difíceis dos Alpes. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini O trajeto exige experiência técnica em escalada e o uso de equipamentos profissionais. Crédito: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini O Monte Cristallo é uma das montanhas mais imponentes das Dolomitas italianas, localizado na região do Vêneto, próximo à cidade de Cortina d’Ampezzo. Crédito: Morscht /Wikimédia Commons É muito procurado por alpinistas e esquiadores, além de famoso por suas trilhas desafiadoras. Crédito: Morscht /Wikimédia Commons Já as Dolomitas, Patrimônio Mundial da UNESCO, são uma cadeia montanhosa nos Alpes italianos, conhecidas por seus picos recortados e paredes verticais. Crédito: Wolfgang Moroder/Wikimédia Commons Esse lugar espetacular atrai turistas o ano inteiro, com atividades que vão do esqui e snowboard no inverno ao alpinismo, ciclismo e trilhas no verão. Crédito: kallerna /Wikimédia Commons Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente