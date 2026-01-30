Cidade goiana abriga maior reserva de cristais do planeta 17:22 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia De acordo com informações do Serviço Geológico do Brasil, o Brasil está no topo do ranking quando se trata das nove áreas globais onde são encontradas pedras preciosas. / Crédito: Flickr Lígia Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional. Crédito: Prefeitura Municipal de Cristalina Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo. Crédito: Luiz De Aquino - Wikimédia Commons Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília. Crédito: Reprodução - Prefeitura de Cristalina A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético. Crédito: Reprodução Globoplay Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos. Crédito: Youtube Canal Wagnr Dco Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas. Crédito: Youtube Canal Marli Almeida Alguns cristais famosos que podem ser encontrados na cidade são safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas. Crédito: Collemes - Wikimédia Commons Quem visita as minas de cristais legalizadas, pode cavar e pegar suas próprias pedras brutas direto do solo. Crédito: Reprodução Globoplay A cidade de Cristalina foi encontrada quando os Bandeirantes estavam à procura de minerais como esmeraldas e ouro. Crédito: Collemes - Wikimédia Commons Atualmente, Cristalina tem quatro locais onde se exploram minérios. Esses locais têm permissão do governo para funcionar e são abertos ao público. Crédito: Prefeitura Municipal de Cristalina A primeira reserva foi descoberta em 1974 e nela puderam ser encontrados cristais de quartzo gigantes que atingiam até 10m de comprimento e 1m de diâmetro. Crédito: Flickr Luiz Gentile A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região. Crédito: Site Governo Federal Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido. Crédito: wikimedia commons Denis A. C. Conrado A reserva é considerada uma das maravilhas naturais do mundo se tornou um importante centro de pesquisa científica. Crédito: Youtube Canal Wagnr Dco As visitas às reservas são limitadas a grupos de até 10 pessoas e devem ser agendadas com antecedência. Crédito: Flickr Sergio Falcetti Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo. Crédito: wikimedia commons Marco Hazard Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica. Eles também são considerados objetos de beleza e mistério. Crédito: Prefeitura Municipal de Cristalina Além de tudo, a área de proteção natural na cidade faz um trabalho constante para manter os animais e as plantas que fazem parte da região. Crédito: Flickr Ricardo Moura O lugar é incrível para quem adora cachoeiras, caminhadas e até para quem quer entender mais sobre como se tiram os cristais da terra. Crédito: Flavia Cristina Lemes de Oliveira - Wikimédia Commons Um dos pontos mais conhecidos de Cristalina é a Pedra do Chapéu, que é uma espécie de símbolo da cidade. Crédito: Collemes - Wikimédia Commons Outro destino popular de Cristalina é a Igreja São Sebastião dos Cristais, construída em 1948. Crédito: Collemes - Wikimédia Commons Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente