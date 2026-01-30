Cidade famosa pelas flores usa pétalas comestíveis no cachorro-quente 17:32 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Quem vai Holambra, cidade que é referência na produção de flores no Brasil, tem uma opção gastronômica que chama atenção nas redes sociais: o cachorro-quente de 23cm que leva flores comestíveis . O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. / Crédito: Divulgação Criado por Marcio Serafim Godinho e Juliana Exel, o sanduíche passou a ser vendido na lanchonete Kok Holambra, trailer tradicional na cidade que já trabalha com.outras opções de lanches ‘floridos’. Crédito: Reprodução facebook As flores, além de embelezarem nossos jardins e ambientes, podem ser verdadeiras protagonistas na culinária, adicionando um toque de delicadeza, sabor e cor aos pratos. Crédito: Martin Baron Unsplash Embora já fizessem sucesso na chamada alta gastronomia, as flores comestíveis estão ganhando cada vez mais destaque em confeitarias e restaurantes de diversos estilos. Crédito: freepik Numa época em que a estética das receitas se tornou essencial, especialmente por causa das redes sociais, as flores têm sido um bom exemplo dessa tendência. Crédito: Brooke Lark Unsplash Já é possível encontrar flores em uma vasta variedade de alimentos, tais como: risotos, saladas, bolos, drinks, biscoitos e até xaropes. Crédito: pexels Ron Lach Um exemplo que está em alta é a lavanda, que já é usada como ingrediente em queijos e sorvetes. Crédito: reprodução/youtube Outra flor que vem ganhando espaço é a phlox, bastante usada na fabricação de biscoitos. Crédito: wikimedia commons Gopal sharma Além dessas, cravina, capuchinha, ora-pro-nóbis e hibisco (foto) também têm boa aceitação, esta última inclusive auxilia na redução da pressão arterial. Crédito: Marjon Besteman por Pixabay A amor-perfeito, flor típica do inverno, aparece com menos frequência, apesar de ser muito requisitada. Crédito: wikimedia commons Helio Maia Com o crescimento da tendência, pequenos produtores brasileiros têm visto o consumo de flores comestíveis como uma chance de alavancar os negócios. Crédito: Nicolas Zea P wikimedia commons Uma pesquisa realizada pela engenheira agrônoma Lais Rosseto, identificou a existência de 90 produtores de flores comestíveis no Brasil, incluindo ela mesma. Crédito: Johan Spaedtke wikimedia commons Depois de terminar os estudos, ela decidiu ingressar nesse mercado e, em 2022, iniciou o cultivo de flores comestíveis no quintal de sua casa, em Londrina, Paraná. Crédito: wikimedia commons El goncalves O aumento da demanda foi tão significativo que, no final de 2023, a engenheira formou uma parceria com outra produtora da região para conseguir atender aos inúmeros pedidos. Crédito: Augustine Fou Unsplash As flores comestíveis têm sido utilizadas por várias culturas ao longo dos séculos, tanto na culinária quanto na medicina. Crédito: divulgação É importante ressaltar que nem todas as flores são seguras para o consumo, por isso é fundamental ter certeza da origem e da identificação correta da espécie antes de incluí-las em suas receitas. Crédito: divulgação Algumas das flores comestíveis mais comuns incluem a capuchinha, que tem um sabor levemente picante, semelhante ao agrião, sendo muito usada em saladas. Crédito: wikimedia commons/Syrio A calêndula, conhecida por suas pétalas de cor vibrante e sabor amargo, que pode ser usada em sopas e ensopados. Crédito: wikimedia commons Ermell As flores de abobrinha também são amplamente utilizadas na culinária italiana, muitas vezes recheadas com queijo ou carne e fritas. Crédito: wikimedia commons/Nativeplants garden A rosa é uma das flores mais versáteis, com pétalas que podem ser cristalizadas, utilizadas em geleias, chás e sobremesas, graças ao seu sabor adocicado e aroma marcante. Crédito: wikimedia commons/M0tty Além de seu uso culinário, muitas flores comestíveis têm propriedades medicinais. Por exemplo, a camomila é conhecida por suas propriedades calmantes e é comumente consumida em chás para aliviar o estresse e a insônia. Crédito: congerdesign por Pixabay Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente