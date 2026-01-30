Brasileiros famosos que têm ascendentes na Rússia

Sua origem russa vem da família paterna, descendente de judeus russos que emigraram para o Brasil no início do século XX. O sobrenome Casoy (com variação Krasoi/Krasnoi) remete a essa herança eslava, embora ele não utilize outras formas russificadas do nome em seu trabalho.

Crédito: Reprodução do site faroldabahia.com.br/noticia Foto de Divulgação