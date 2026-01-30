Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiros famosos que têm ascendentes na Rússia

Brasileiros famosos que têm ascendentes na Rússia

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Crédito: Viva - wikimedia commons

Crédito: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal

Crédito: Reprodução do Site veja.abril.com.br/cultura/sandra-annenberg Divulgação

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar