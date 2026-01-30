Até 44% de imposto: Reforma Tributária impõe novas regras para alugueis de curta temporada no Brasil 12:27 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia A reforma tributária em vigor a partir de 2026 promoveu alterações profundas na chamada Lei do Aluguel. / Crédito: Tumisu/Pixabay O ponto central da nova legislação é a reclassificação das locações de curta duração. Crédito: Reprodução/Freepik Agora, a Lei Complementar 214/2025 passou a equiparar aluguéis por temporada de até 90 dias a serviços de hospedagem. Crédito: Tierra Mallorca/Unsplash Essa mudança de enquadramento pode elevar a carga tributária para patamares próximos a 44% sobre o faturamento bruto. Crédito: Bruno Germany/Pixabay O aumento da carga de impostos deve afetar proprietários que usam plataformas como Airbnb e Booking. Crédito: Reprodução/Freepik Além do Imposto de Renda, esses locadores poderão ter de pagar Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Crédito: AuraFinance/Pixabay Isso sem o benefício das alíquotas reduzidas aplicadas a aluguéis residenciais tradicionais. Crédito: Jakub Żerdzicki/Unsplash Até pouco tempo atrás, muitos proprietários atuavam de maneira relativamente passiva, limitando-se a administrar seus imóveis. Crédito: Reprodução/Freepik Com a atualização da legislação, certas modalidades de locação passaram a ser enquadradas como atividade econômica organizada. Crédito: Jcomp/Freepik Com isso, o locador deixa de ser visto apenas como alguém que aluga um imóvel e passa a ser tratado como prestador de serviços, o que altera o regime fiscal aplicado. Crédito: Jakub Żerdzicki/Unsplash Apesar do aumento expressivo dos impostos, especialistas apontam que ainda há caminhos para manter a atratividade dos investimentos, especialmente em regiões turísticas. Crédito: Reprodução/Freepik Entre as alternativas está a migração para pessoa jurídica, que pode resultar em tributação menor do que a aplicada à pessoa física. Crédito: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil Outra opção é criar holdings patrimoniais, úteis para mitigar o impacto fiscal. Crédito: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil A lei, porém, prevê exceções: só serão obrigados a recolher IBS e CBS quem tiver mais de três imóveis alugados ou faturamento anual acima de R$ 240 mil, ou R$ 24 mil em um único mês. Crédito: steve buissine/Pixabay Quem não atingir esses limites continuará pagando apenas o Imposto de Renda. Crédito: Flickr – Iguaí Mix Especialistas avaliam que o aumento de custos tende a ser repassado aos inquilinos, pressionando os preços e diminuindo o retorno dos investidores. Crédito: Reprodução/Freepik A nova tributação faz parte da reforma sobre o consumo, cuja fase de transição começa em 2026, com cobrança efetiva prevista para 2027. Crédito: Jakub Żerdzicki/Unsplash Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente