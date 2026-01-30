Arqueólogos recuperam fragmentos de palácio real da Polônia no fundo do rio 15:42 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Fragmentos arquitetônicos de um palácio barroco construído no século 17 foram recuperados do fundo do rio Vístula, em Varsóvia. / Crédito: Museu de História Polonês Trata-se da Villa Regia, que funcionava como residência de verão do rei Władysław IV Vasa. Crédito: Museu de História Polonês O castelo foi erguido entre 1637 e 1642 e foi devastado durante o chamado “Dilúvio Sueco”, em 1656. Crédito: Reprodução de Youtube Na ocasião, o palácio polonês foi saqueado e destruído por tropas suecas. Crédito: Reprodução de Youtube Uma barcaça que transportava os tesouros que haviam sido roubados naufragou no rio, onde os destroços permaneceram por séculos. Crédito: Reprodução de Rede Social Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Varsóvia, liderada por Hubert Kowalski, vem trabalhando há 15 anos no local. Crédito: Bartosz MORĄG/Wikimédia Commons Recentemente, o rebaixamento no nível do rio permitiu a descoberta de peças importantes, como uma seção de arco e um pedaço de coluna. Crédito: Reprodução de Youtube As peças são consideradas “partes de um quebra-cabeça” e Wyborcza espera que elas possam trazer novas informações sobre a arquitetura do palácio. Crédito: Reprodução do X @histories_arch Os achados devem integrar a exposição permanente do Museu de História Polonês, prevista para 2027. Crédito: Chris Olszewski/Wikimédia Commons Para o vice-diretor da instituição, Krzysztof Niewiadomski, a obra servirá para celebrar a cultura polonesa e lembrar a devastação da guerra. Crédito: Divulgação O “Dilúvio Sueco” devastou dois terços da população do reino, destruindo com cerca de 90% do território de Varsóvia. Crédito: Zhi Xuan Hew/Unsplash Apesar de parte do palácio ter sido reconstruído, muitos de seus tesouros originais permanecem espalhados por museus suecos. Crédito: Yves/Pixabay Atualmente, no local, está o Palácio de Casimiro, sede da reitoria da Universidade de Varsóvia. Crédito: Wistula/Wikimédia Commons Nos últimos anos, a Polônia tem reiterado pedidos oficiais de restituição desses fragmentos com base no Tratado de Oliva, de 1660, que determina sua devolução. Crédito: Reprodução do X @TVPWorld_com Com cerca de 1,8 milhão de habitantes, Varsóvia é a atual capital e uma das cidades mais importantes da Polônia. Crédito: Cybularny/Wikimédia Commons Marcada pela resiliência e pela reconstrução, a cidade praticamente renasceu após ser quase totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial. Crédito: Doronenko /Wikimédia Commons Seu centro histórico foi cuidadosamente restaurado, a ponto de ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Crédito: Maksym Kozlenko /Wikimédia Commons Hoje, a cidade de Varsóvia abriga teatros, universidades, óperas e festivais de música, além de ser um polo financeiro, tecnológico. Crédito: Tilman2007 /Wikimédia Commons O rio Vístula, onde foram encontrados os tesouros, é o maior e mais importante da Polônia, com cerca de 1.047 quilômetros de extensão. Crédito: Tim Adamsi/Wikimédia Commons Historicamente, ele foi essencial para o desenvolvimento econômico, cultural e político da Polônia, funcionando como rota de comércio desde a Idade Média e ligando o interior do país aos portos do norte. Crédito: Feranzai/Wikimédia Commons O rio divide a cidade, separando o centro histórico da margem direita, mais moderna e em constante desenvolvimento. Crédito: Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0 Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente