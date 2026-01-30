Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Álbum ao vivo de Caetano e Bethânia disputa categoria global no Grammy

Álbum ao vivo de Caetano e Bethânia disputa categoria global no Grammy

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Crédito: Instagram @mariabethaniaoficial

Crédito: Secretaria de Cultura Cidade do México wiki commons

Crédito: Carlos Ebert wiki commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar