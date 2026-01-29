Vem aí a 68ª edição do Grammy Awards! Veja do que é feita a estatueta do principal prêmio da música 11:27 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Os vencedores do Grammy levam pra casa a icônica estatueta que tem formato de um gramofone antigo. / Crédito: Divulgação/The Recording Academy Além disso, a estatueta pesa cerca de 2,2 quilos e é banhada a ouro 24 quilates. Veja curiosidades sobre outros troféus famosos do mundo do entretenimento! Crédito: Wikimedia Commons/TaurusEmerald Emmy Awards: O troféu mais famoso da TV é composto por uma liga de cobre, níquel e prata. O acabamento final é ouro 18 quilates. Crédito: Divulgação A estatueta do Primetime Emmy — dado para as principais produções — pesa em torno de 2,5 quilos e tem 39 centímetros de altura. Crédito: Flickr - Scott Fiddelke Globo de Ouro: Fabricada pelas mesmas empresas que fazem o troféu do Emmy, a estatueta do Globo de Ouro é feita de latão, zinco e bronze, e banhada a ouro 24k. Crédito: Divulgação Emmy Awards: O troféu mais famoso da TV é composto por uma liga de cobre, níquel e prata. O acabamento final é ouro 18 quilates. Crédito: Divulgação A estatueta do Primetime Emmy — dado para as principais produções — pesa em torno de 2,5 quilos e tem 39 centímetros de altura. Crédito: Flickr - Scott Fiddelke BAFTA (British Academy Film Awards): Considerado o “Oscar britânico”, a estatueta do BAFTA é uma máscara teatral estilizada feita de bronze sobre uma base de mármore preto. Crédito: Wkimedia Commons/Hraybould Globo de Ouro: Fabricada pelas mesmas empresas que fazem o troféu do Emmy, a estatueta do Globo de Ouro é feita de latão, zinco e bronze, e banhada a ouro 24k. Crédito: Divulgação BAFTA (British Academy Film Awards): Considerado o “Oscar britânico”, a estatueta do BAFTA é uma máscara teatral estilizada feita de bronze sobre uma base de mármore preto. Crédito: Wkimedia Commons/Hraybould Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags Entretenimento