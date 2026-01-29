Uketsu: escritor japonês misterioso vira best-seller do gênero terror 11:12 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Um autor japonês que se apresenta como Uketsu tornou-se um fenômeno literário misterioso ao manter sua verdadeira identidade secreta. / Crédito: Reprodução de vídeo ABC Economia Protegido por uma máscara de papel-machê e uma voz distorcida, ele afirma que apenas cerca de 30 pessoas conhecem sua identidade verdadeira. Crédito: - Reprodução de vídeo ABC Economia Sua trajetória teve início no YouTube com vídeos repletos de imagens surreais que ganharam enorme repercussão. Crédito: - Reprodução do Youtube Canal @uketsu Em 2020, Uketsu publicou um vídeo de 21 minutos baseado em uma planta de casa intrigante, que inspirou seu primeiro romance. Crédito: Reprodução do Youtube Canal @uketsu Em seguida, ele lançou “Casas Estranhas”, transformando o conteúdo do vídeo em um livro que se tornou best-seller. Crédito: - Reprodução de vídeo ABC Economia A obra já vendeu cerca de 1,8 milhão de cópias pelo mundo, além de ter sido adaptada para mangá e cinema no Japão. Crédito: Reprodução de vídeo ABC Economia A edição brasileira, publicada pela editora Intrínseca, já ultrapassou as 30 mil cópias vendidas. Crédito: Reprodução de vídeo ABC Economia No livro, o autor misterioso narra situações que transcorrem em casas macabras e se desenvolvem de forma assustadora. Crédito: Divulgação Uketsu costuma justificar suas escolhas criativas dizendo que elas não vêm das fantasias de monstro, mas de fatos inexplicáveis do cotidiano. Crédito: Reprodução de vídeo ABC Economia Seu segundo livro de sucesso, “Imagens Estranhas” – lançado no Brasil pela Suma – é um suspense que mergulha o leitor em um quebra-cabeça macabro composto por desenhos aparentemente simples, mas carregados de pistas perturbadoras. Crédito: Reprodução de vídeo ABC Economia Este livro atingiu sucesso internacional ainda maior, com mais de 3 milhões de cópias vendidas, traduções em mais de 30 países e uma adaptação em mangá, ainda não lançada no Brasil. Crédito: Divulgação A estreia em inglês, no início de 2025, reafirmou o apelo global do autor misterioso, com narrativas que envolvem o leitor em um enigma de horror psicológico estruturado em histórias interligadas. Crédito: Reprodução do Youtube Canal @uketsu Uketsu sustenta que o anonimato não é apenas uma tática, mas parte central do seu trabalho. Crédito: Reprodução do Youtube Canal @uketsu A máscara funciona como um conector simbólico com o leitor, reforçando a ideia de que o autor não deve interferir nas interpretações de sua obra. Crédito: - Reprodução do Youtube Canal @uketsu Quando questionado se pretende revelar sua identidade, ele pondera que, ao mostrar o rosto, poderia desapontar leitores que já formaram uma imagem dele. Por isso, deixa subentendido que tem a intenção de manter-se oculto. Crédito: Reprodução do Youtube Canal @uketsu Uketsu é um fenômeno no Japão desde 2021. Com milhões de exemplares comercializados, figura constantemente no topo das listas de mais vendidos, ao lado ou mesmo à frente de grandes nomes da literatura contemporânea do país asiático. Crédito: Reprodução de vídeo ABC Economia Além da literatura, Uketsu desenvolveu formas paralelas de expressão artística, como a construção de cabines de purikura – tradicionais cabines de foto japonesa – com enredo de horror para entretenimento imersivo. Crédito: Reprodução do Youtube Canal @uketsu Suas influências literárias incluem Hideo Yokoyama, Gosho Aoyama, e figuras como Edogawa Ranpo, todas vinculadas a universos perturbadores e recheados de segredos. Crédito: Reprodução do Youtube Canal @uketsu Em entrevista ao inglês “The Guardian”, Uketsu revelou que vive na província de Kanagawa, trabalhou em supermercado antes da fama e morou no Reino Unido na infância. Crédito: Reprodução de vídeo ABC Economia Sua identidade estética – máscara branca e corpo todo coberto – remete ao teatro kabuki e em nada se relaciona à figura do Sem-Rosto de “A Viagem de Chihiro”, animação japonesa aclamada pela crítica e que venceu o Oscar de Animação de 2003. Crédito: Divulgação Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags Entretenimento