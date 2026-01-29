Tanchagem: a planta discreta que surpreende pelos benefícios à saúde 15:52 | 29/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma planta pouco conhecida tem propriedades para a saúde que podem surpreender pela variedade de benefícios. Ela se chama tanchagem e usada em chás pode auxiliar com ação anti-inflamatória , cicatrizante, antioxidante, expectorante, antimicrobiana e diurética. / Crédito: Iorsh Domínio público A tanchagem é nativa da Europa e chegou a outras partes do mundo através da exploração dos colonizadores. Suas folhas e sementes são ligeiramente adstringentes. A planta contém mucilagens, substâncias com propriedades hidratantes e laxantes que combatem a prisão de ventre. Crédito: H. Zell - wikimedia commons Estudos envolvendo plantas estão entre os mais importantes por causa de suas propriedades medicinas naturais. Recentemente, uma pesquisa promovida pelo Ministério da Saúde do Japão apontou os benefícios da folha de amora do tipo miúra, com riqueza de nutrientes. Crédito: Reprodução De origem asiática, ela tem até 22 vezes mais cálcio que o leite de vaca e, por isso, o chá de folhas de amora é uma boa opção para quem procura uma bebida natural que traga ganhos para a saúde. Crédito: Christel, por Pixabay As análises mostraram que a folha de amora miúra também é dotada de altos valores proteicos e de sais minerais. Dessa forma, o chá extraído da planta pode melhorar as condições ósseas e do sistema imunológico. Crédito: Pixabay Feito de ervas ou frutas, o chá é uma bebida consumida mundialmente e que pode trazer beneficios para a saúde. Saiba como preparar uma bebida perfeita. Crédito: sadjack pixabay O chá tem origem na China (mais de 2 mil anos antes de Cristo), mas também se popularizou em outros países que tornaram-se produtores em escala mundial: Bangladesh, Índia, Nepal, Vietnã, Uganda e Quênia, entre outros. Crédito: pexels -pixabay Dentre os consumidores mais vorazes, a Inglaterra é uma referência. E para os britânicos, o chá perfeito deve ser preparado com folhas inteiras, não em saquinhos, pois, na produção, as folhas menores, de pior qualidade, é que são processadas. Crédito: gerdinek pixabay Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros “segredos” que o Flipar revela. Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada. Crédito: anna sulencka pixabay A chaleira com a água deve ser levada ao fogo médio até ferver. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas num bule previamente escaldado para infusão (tampa bem colocada) durante no máximo cinco minutos. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água. Crédito: lucas wendt pixabay Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou em até 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado. Crédito: Divulgação/Receita de Vó Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas. Crédito: jill wellington pixabay Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde Crédito: sadjack pixabay Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis. Crédito: Tuasaude.com Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes. Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia. Crédito: StockSnap - pixabay Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo e Erva-Doce (foto). Crédito: imagem gerada por i.a Ajudam na digestão e aliviam enjoos e azias: Camomila, Erva-Cidreira, Funcho, Espinheira-Santa (foto), Mate, Hortelã, Erva-Doce, Boldo, Gengibre, Earl Grey, Carqueja, Avenca, Manjerona. Crédito: Tuasaude.com Diuréticos (evitam cistites): Hibisco, Erva-Doce, Boldo, Alecrim, Gengibre, Carqueja, Cavalinha (foto), Girassol, Quebra-Pedra, Pata-de-Vaca. Crédito: Tuasaude.com Chás energéticos: Mate, Preto (foto), Branco, Earl Grey e Verde. Crédito: congerdesign pixabay Queimam gorduras: Preto, Gengibre, Earl Grey (foto), Girassol, Pata-de-Vaca. Crédito: diapicard - pixabay Reduzem açúcar no sangue : Verde, Alecrim, Canela, Gengibre, Carqueja (foto), Pata-de-Vaca, Quebra-Pedra, Girassol. Crédito: Tuasaude.com Reforçam a memória: Chá Verde (foto), Alecrim e Sálvia. Crédito: Divulgação/Drogaria Minas Brasil Alguns chás ainda têm a vantagem do aroma agradável, que se espalha pela casa. Entre eles, Hibisco (foto), Hortelã, Alecrim e Earl Grey (Bergamota). Crédito: Tuasaude.com O consumo de chás deve ser moderado para que o efeito não seja o contrário do desejado. Sempre é bom consultar o médico sobre chás indicados para cada pessoa, conforme o nível de colesterol, glicose e outros índices. Crédito: Tuasaude.com Gestantes só devem tomar chás após consulta médica para verificar se não existe risco. Algumas substâncias presentes nas plantas podem reagir com medicamentos, por exemplo, atenuando os efeitos do tratamento. Crédito: Tuasaude.com Gestantes só devem tomar chás após consulta médica para verificar se não existe risco. Algumas substâncias presentes nas plantas podem reagir com medicamentos, por exemplo, atenuando os efeitos do tratamento.